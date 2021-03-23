В Челябинске избрали меру пресечения директору фирмы, подозреваемому в махинациях с землей на 115 млн рублей

Следствие полагает, что директор фирмы незаконно выкупил у мэрии Челябинска участок земли
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сегодня, 23 марта, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пересечения директору ООО «Заповедник» Ивану Оскольникову. Согласно решению инстанции, он будет находиться в СИЗО два месяца — до 22 мая.
Напомним, Оскольникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным контрольно-счетной палаты региона, он арендовал, а затем выкупил у мэрии Челябинска участок земли по липовым документам.
Ущерб бюджету Челябинска оценили в 115 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по региону.
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