Во время ночных пожаров в Челябинске сгорели две квартиры

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ночью, 23 марта, в центре Челябинска произошли два пожара в жилых многоэтажных домах. Сообщения о возгораниях в квартирах, расположенных по улицам Пушкина и Крупской, поступило практически в одно время.

Так, на улице Пушкина горела квартира на третьем этаже. Пожарным пришлось использовать специальный инструмент, чтобы открыть металлическую дверь, которая вела в жилье. В одной из комнат без сознания был обнаружен 28-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

— В течение десять минут пожар в горящей квартире был локализован и ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Пожаром уничтожены вещи б/у на площади 20 квадратных метров. Также пострадала соседняя квартира: позднее время обнаружения пожара позволили огню набрать силу и распространиться по деревянным пустотным конструкциям дома.

Пожар в жилом доме по улице Крупской начался в квартире на втором этаже. В ходе тушения возгорания по маршевым лестницам с помощью спасательных комплектов эвакуировали 11 человек. Также в подъезде был обнаружен хозяин жилья, в которой произошел пожар. Мужчину вывели из опасной зоны и передали медикам. Однако он от госпитализации отказался.

В точных причинах и обстоятельства возникновения пожаров теперь предстоит разобраться сотрудникам отдела дознания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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