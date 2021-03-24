В Челябинской области потеплеет до +8 градусов

Самым теплым днем недели станет пятница, ожидается до +8 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

На Южный Урал пришла по-настоящему весенняя погода. Еще сегодня, 24 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег, в отдельных районах образуется гололед. Столбики термометров покажут 0, +5 градусов. А с завтрашнего дня, 25 марта, синоптики обещают солнечную теплую погоду без осадков, +1, +6 градусов. В пятницу станет еще теплее: +3,+8 градусов.

В Челябинске в ночь на четверг ожидается -5,-7, днем будет +2,+4. В пятницу ночью -6,-8, днем +4,+6.

В выходные, по прогнозу Гидрометцентра России, погода испортится, будет плюсовая температура, но пойдут дождь и мокрый снег.

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