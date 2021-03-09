Агропром поработал на славу: Челябинская область выполнила план по экспорту продукции агропромышленного комплекса

Несмотря все трудности 2020 года, на Южном Урале сумели выполнить экспортный план АПК на 106%. Продукции этой отрасли за рубеж нашим регионом отгружено на 180 миллионов долларов, сообщает телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на доклад российского Минсельхоза. Более того, есть и другой положительный момент — зафиксировано увеличение показателя 2019-го почти на 34%.

— Опасения по невыполнению плана были лишними, агропром поработал на славу. Не помешали ни ковидные ограничения, ни финансовый кризис, ни аномальная засуха, — добавляют авторы «Челябушки». — Значительно вырос экспорт продуктов питания в Туркменистан, Китай, Германию, Узбекистан — там популярны челябинские масла и зерновые культуры. В пуле предприятий-поставщиков пока без перемен — «Ресурс», «Союзпищепром», «Сигма», «Макфа». Часть расходов им компенсирует государство, к счастью, в текущем году на поддержку тоже можно будет рассчитывать.