Новость невеселая: Южный Урал попал в топ самых коррумпированных регионов

Челябинскую область включили в топ-10 самых коррумпированных российских регионов по версии Генпрокуратуры. Лидирует Москва, Южный Урал на седьмом месте, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Даже в надзорном ведомстве признают, что для промышленных центров высокий уровень взяточничества характерен, поэтому и удивляться нечему. Да простят нам читатели сравнение коррупции с коронавирусом, но в обоих случаях речь идет о статистике как свидетельстве темпов выявляемости и заболеваемости одновременно. В ситуации со взятками — о числе мошенников и раскрываемости преступлений силовиками, — добавляют авторы «Челябушки». — Про активность последних можно судить уже и без рейтингов российской Генпрокуратуры — по происходящему. Так, с февраля в Челябинске возбудили три дела, связанных с финансовыми махинациями — против вице-мэра по экономике Олега Извекова, директора аэропорта Андрея Осипова и депутата-коммуниста Армана Аракеляна.