Челябинцев призывают выбрать объекты для благоустройства

Жителей Челябинска призывают проголосовать за проекты благоустройства территорий, облагораживать которые будут в 2022 году. В режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов сами решат, что и в каком общественном пространстве появится, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на сайт регионального правительства.

По Челябинску список выглядит так:

— часть прогулочной зоны на Университетской Набережной в границах Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда и Чайковского;

— Комсомольский проспект на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова;

— сквер перед ДК «Станкомаш»;

— территория между домами №23 и №29 по улице Трудовая;

— пешеходная зона на гостевом маршруте по Свободы на участке от проспекта Ленина до вокзала;

— сквер по Кудрявцева;

— территория, прилегающая к ДС «Юность».

— Полагаем, что сознательность в выборе проявит далеко не каждый житель всех 43 муниципалитетов — лишь неравнодушные к горсреде, — рассуждают авторы «Челябушки».

Напомним, что весной этого года в Челябинске обустроят 9 общественных пространств и 49 дворов. Зона отдыха появится за ледовой ареной «Трактор», преобразится набережная между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис», будет благоустроен парк Дружбы на улице Чоппа.