С какой скоростью наполнится: в правительстве региона завели журнал для отслеживания взяток

В правительстве Челябинской области завели журнал для отслеживания взяточничества. Чиновники должны в течение суток сообщать о попытках привлечения к коррупции. Соответствующее постановление действует с 2009 года, но губернатор Алексей Текслер посчитал нужным его обновить, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Примечательно, что произошло это на фоне вала публикаций о включении региона в топ самых коррумпированных по версии Генпрокуратуры России, — напоминают авторы «Челябушки». — Любопытно узнать, с какой скоростью заполнится журнал.

Кстати, по данным СМИ, с 2019 года на попытки навязать подношения пожаловались всего два человека.