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Общество12 марта 2021 10:14

Выводы неутешительные: регоператора капремонта подозревают в неэффективных тратах денег

Общественники прогнозируют новые кадровые перестановки
Источник:kp.ru
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Челябинский губернатор мгновенно отреагировал на итоги проверки регоператора капремонта. Выводы неутешительные: неэффективными признаны траты почти на шесть миллионов рублей, обнаружены признаки некачественного управления Фондом, сообщают авторы телеграм-канала «Челябушка».

— Новые подрядчики к работам не привлекаются, долги собственников растут, сотрудникам выписываются подозрительные премии, а плановые показатели практически недостижимые. Поручения по исправлению ситуации Алексей Текслер дал заместителям Виктору Мамину и Сергею Шалю, — пишет «Челябушка». — Шаль должен будет усилить контроль в организации, а Мамину надо проанализировать план, разобрать устав и полномочия. Главе регоператора капремонта Вадиму Борисову предстоит отвечать на неудобные вопросы людей из правительства. Не исключено, что закончится все переменами в кадровом составе.