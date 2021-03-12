Выводы неутешительные: регоператора капремонта подозревают в неэффективных тратах денег

Челябинский губернатор мгновенно отреагировал на итоги проверки регоператора капремонта. Выводы неутешительные: неэффективными признаны траты почти на шесть миллионов рублей, обнаружены признаки некачественного управления Фондом, сообщают авторы телеграм-канала «Челябушка».

— Новые подрядчики к работам не привлекаются, долги собственников растут, сотрудникам выписываются подозрительные премии, а плановые показатели практически недостижимые. Поручения по исправлению ситуации Алексей Текслер дал заместителям Виктору Мамину и Сергею Шалю, — пишет «Челябушка». — Шаль должен будет усилить контроль в организации, а Мамину надо проанализировать план, разобрать устав и полномочия. Главе регоператора капремонта Вадиму Борисову предстоит отвечать на неудобные вопросы людей из правительства. Не исключено, что закончится все переменами в кадровом составе.