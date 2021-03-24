В Челябинске отключат телебашню в поддержку акции «Час Земли»

Акция начнется в субботу в 20:30. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Телебашня в Челябинске поучаствует в самой массовой международной экоакции «Час Земли». Художественную подсветку погасят в субботу, 21 марта. Об этом сообщили в Челябинском радиотелецентре РТРС.

Подсветки также отключат Останкинская телебашня в Москве, телебашни в Казани, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Пензе и других городах.

Акция начнется в субботу в 20:30 по местному времени.

СПРАВКА КП

«Час Земли» — самая массовая международная экологическая акция в истории. Ее организатор — Всемирный фонд дикой природы. Ежегодно миллиарды людей выключают свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году акция пройдет в 15-й раз.

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