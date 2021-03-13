Общественников удивил оптимизм вице-губернатора Анатолия Векшина в связи с проигрышем хоккеистов «Трактора»

Челябинский «Трактор» на этой неделе завершил выступление в Кубке Гагарина — в первом раунде плей-офф подопечные Анвара Гатиятулина проиграли серию уфимскому «Салавату Юлаеву». Последний матч был крайне эмоциональным и вызвал горячие споры о том, кто отнял победу, откуда у уфимцев такое лобби и как подобное в принципе возможно, пишет телеграм-канал «Челябушка».

— У местных болельщиков, понятное дело, вселенское горе, хотя, как пишут сведущие люди, за все время существования Континентальной хоккейной лиги черно-белые аж шесть раз вылетали в первом же раунде и выходили в финал Кубка Гагарина лишь единожды, — рассказывают авторы паблика. — Зато не видят повода расстраиваться чиновники (политика и спорт у нас рука об руку). Так, например, вице-губернатор Анатолий Векшин считает, что «Трактор» завершил сезон на мажорной ноте. Он поблагодарил игроков за эмоции, назвав их топ-командой. О — оптимизм.

Фото: личная страница Анатолия Векшина в Instagram.