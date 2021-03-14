Лучше личного вклада не придумать: общественники положительно оценили участие губернатора Алексея Текслера в туристическое развитие региона

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Челябинский губернатор с удвоенной силой популяризирует зимние виды отдыха. В этот уик-енд вместе с политическим бомондом и рядовыми южноуральцами он устремился на курорт «Солнечная долина» — площадку Кубка мира по фристайлу, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Лучшего личного вклада в туристическое развитие не придумать — зачем нам собственный профильный министр, есть же Алексей Текслер, который если и не сам встает на лыжи, то его супруга Ирина точно. Новая управленческая данность: семьей посещать яркие мероприятия наподобие Кубка мира по сноуборду в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и Кубка мира по фристайлу под Миассом, участвовать в интерактиве, привлекать взгляды из других регионов и быть примером доступной спортивности для земляков, — добавляют авторы паблика. — Критики власти наверняка бы сейчас приплели поговорку «делу время — потехе час» — никто и не спорит, за спиной вал нерешенных пока проблем, но тут губернатор тоже работает.