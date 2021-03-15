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Общество15 марта 2021 13:46

Начало новой жизни для кого-то: вблизи Челябинска продают коттеджи, которые строились к саммитам

Общественники гадают: сколько будет стоить квадратный метр жилья, предназначенного для глав государств
Источник:kp.ru
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Фото: t.me/chelyabushka

Эхо несбывшихся саммитов ШОС и БРИКС: в Челябинске распродают 35 коттеджей в «президентской деревне», сообщает паблик «Челябушка». Именно эти резиденции должны были использовать под размещение глав государств в 2020 году.

— Поселок назвали «Саммитом», однако корабль так и не поплыл: сначала ключевые встречи ШОС и БРИКС перенесли в Петербург, затем все планы разрушила пандемия. С одной стороны — бесславный конец истории, с другой — начало новой жизни для кого-то, — добавляют авторы телеграм-канала. — Жаль, что нигде нет стоимости квадратного метра в загородном квартале, зато отчетливо помнятся многомиллионные вложения в его строительство. И он, кстати, чудом завершен, в отличие от конгресс-холлов, набережной и гостиниц. Повезло со сдачей в эксплуатацию также терминалу аэропорта и одному отелю.