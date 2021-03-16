В Челябинске могут продлить льготную ипотеку

Челябинская область синхронизировала намерения с федеральным центром: губернатор отправил премьер-министру просьбу продлить льготную ипотеку. Комментируя обращение к Михаилу Мишустину, Алексей Текслер напомнил, что нынешний срок программы — до 1 июля.

— В 2020 году, несмотря на глобальное экономическое неблагополучие, у нашего региона были позитивные показатели в этой сфере — благодаря льготной ипотеке на 8% вырос спрос на квартиры, а общее количество жилищных займов увеличилось более чем на треть, — пишет телеграм-канал «Челябушка».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отнесла Челябинскую область к регионам, где возможна пролонгация действия льготной ипотеки под 6,5% годовых. Таким способом власти хотят взбодрить рынок недвижимости после финансового кризиса, вызванного пандемией.