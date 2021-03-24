Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 марта составляет 55 710 человек.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки зарегистрировали еще 136 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. По данным на 24 марта, с начала пандемии число заболевших достигло 55 710 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Накануне врачи выписали 211 южноуральцев. Всего число победивших коронавирус в регионе составило 49 234 человека. Под присмотром врачей остаются 4 148 зараженных.
Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 марта 2021: памятник медикам и совместимость вакцины с другими препаратами
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 марта 2021 г. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru