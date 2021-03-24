Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 марта составляет 55 710 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали еще 136 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. По данным на 24 марта, с начала пандемии число заболевших достигло 55 710 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Накануне врачи выписали 211 южноуральцев. Всего число победивших коронавирус в регионе составило 49 234 человека. Под присмотром врачей остаются 4 148 зараженных.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

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