Красота спасет челябинский транспорт: в городе появятся новые трамваи

Дело с обновлением транспортной системы Челябушки сдвинулось с мертвой точки, констатируют общественники.

— В течение недели объявят тендер на приобретение новых трамваев. 30 (согласно февральскому анонсу губернатора) полунизкопольных вагонов должны поступить до конца декабря, значит, к новогодним праздникам мы увидим их на улицах, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — В региональном Миндортрансе озаботились и техническими характеристиками (трамваи позиционируют как скоростной вид), и визуальным обликом — все вагоны города подгонят под единый стиль, раскрасив оттенками белого и бирюзового. В общем, красота спасет челябинский транспорт.