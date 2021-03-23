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Общество23 марта 2021 17:09

Красота спасет челябинский транспорт: в городе появятся новые трамваи

Все вагоны будут оформлены в единой цветовой гамме
Источник:kp.ru
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Дело с обновлением транспортной системы Челябушки сдвинулось с мертвой точки, констатируют общественники.

— В течение недели объявят тендер на приобретение новых трамваев. 30 (согласно февральскому анонсу губернатора) полунизкопольных вагонов должны поступить до конца декабря, значит, к новогодним праздникам мы увидим их на улицах, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — В региональном Миндортрансе озаботились и техническими характеристиками (трамваи позиционируют как скоростной вид), и визуальным обликом — все вагоны города подгонят под единый стиль, раскрасив оттенками белого и бирюзового. В общем, красота спасет челябинский транспорт.