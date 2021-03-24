В ближайшее время станут известны победители детского конкурса «Береги природу — разделяй отходы!»

Конкурсная комиссия приступила к отбору лучших работ детского экологического конкурса, организованного Центром коммунального сервиса среди учеников начальных классов в нескольких школах Челябинска.

Жюри предстоит оценить более 50-ти творческих работ на тему раздельного сбора, сортировки и переработки отходов и назвать 12 классов-победителей. Задача оказалась не из простых. Полет фантазии юных конкурсантов оказался безграничным — дети придумывали тематические стенгазеты, графические 3D-модели и даже объемные миниатюры.

Напомним, спецпроект для школьников #БерегиПрироду_РазделяйОтходы начался с познавательных лекций, организованных регоператором по обращению ТКО — компанией ЦКС при поддержке Минэкологии Челябинской области. В течение января и февраля на специальных занятиях ученикам начальных классов школ №№ 151, 150, 129 и ОЦ «Ньютон» рассказывали о важности раздельного сбора отходов.

Учебные заведения были выбраны не случайно. Школы-участницы проекта примыкают к микрорайонам «Парковый-2» и «Академ Риверсайд», где в 2020 году ЦКС совместно с Администрацией Челябинска и управляющими компаниями организовал раздельный сбор отходов.

На просветительских занятиях, которые охватили почти 2700 маленьких слушателей, дети смотрели мультфильмы и видеосюжеты, объясняющие сложные темы простым языком: как организована переработка вторсырья в России и что из него можно произвести. И, самое главное — как сохранить нашу планету чистой и цветущей. После занятий ребятам предложили закрепить новые знания на практике — придумать творческие работы по пройденному материалу.

— Просветительская работа с подрастающим поколением по вопросам экологии сегодня выходит на первый план, — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Для того чтобы воспитать человека, который никогда не бросит мусор на землю, будет осознанно собирать его раздельно, необходимо время. Как показывает опыт европейских стран, на это уходят десятки лет. У нас этого времени нет, слишком долго замалчивалась проблема мусора, убивающего природу, поэтому эту работу нужно срочно организовывать уже сегодня. Проект регионального оператора ЦКС мне кажется своевременным и интересным для ребят.

Конкурсные работы школьников уже можно увидеть в группе проекта в социальной сети «Вконтакте».

— Нас радует обратная связь, которую дают педагоги. Дети с удовольствием слушали познавательные лекции и выполняли творческое задание, придумывая стенгазеты по теме раздельного сбора мусора. Уверен, что формировать осознанное отношение к вопросам обращения с отходами нужно через подрастающее поколение. И мы продолжим работу в этом направлении, — рассказал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Авторы самых креативных работы станут известны в ближайшее время. Классы-победители будут награждены ценными подарками и памятными дипломами.