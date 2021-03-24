Стал известен первый соперник «Динамо-Уралочки» в «Финале четырех» ватерпольной Евролиги

"Финал четырех" стартует в Будапеште 30 апреля. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

Европейская Лига водных видов спорта (ЛЕН) провела в Риме жеребьевку главных клубных ватерпольных турниров Старого Света. «Финал четырех» женской Евролиги, в который пробилась «Уралочка» Златоуста, пройдет в Будапеште с 30 апреля. Помимо нашей команды, элиту водного поло представляют два венгерских клуба, «Дунайварош» и «УВСЕ», а также греческий «Олимпиакос». Формула турнира – полуфинальные матчи, и Суперфинал, в который выходят их победители.

Жеребьевка определила составы полуфинальных пар. Первым соперником «Уралочки» стал «Дунайварош». С этой командой клуб из Златоуста уже не раз встречался, чаще выигрывали наши ватерполистки. В прошлом году турнирная судьба свела эти клубы на стадии ¼ Финала. Матч в Венгрии закончился вничью 11:11, ответная игра в Златоусте не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» в этом сезоне впервые с 2007 года пробилась в «Финал четырех» самого престижного клубного турнира Европы. Наша команда сумела успешно пройти групповой этап, а в играх плей-офф победить многократного обладателя Еврокубков «Кинеф» из Киришей.

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