Директор челябинского аэропорта попытался обжаловать меру пресечения в облсуде

Осипов будет под домашним арестом до 1 мая. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу гендиректора челябинского аэропорта Андрея Осипова. Он не согласен, что его отправили под домашний арест. Однако суд меру пресечения не изменил.

— По результатам апелляционного рассмотрения избранная до 1 мая 2021 года мера пресечения оставлена без изменения. Прокурор отстоял законность избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, Андрея Осипова задержали 3 марта. Дело связано с ДТП на дорогой служебной иномарке Hyundai Equus, а точнее с махинациями для получения выплат по страховке. Как рассказал КП-Челябинск один из сотрудников аэропорта, Осипов в конце 2019 года попал в аварию и предложил штатному водителю взять вину на себя.

По версии следствия, Осипов покинул место ДТП. Позже работник по его указанию подал документы в страховую. По договору КАСКО компания перечислила за ремонт автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

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