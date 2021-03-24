Почетными гражданами Челябинской области стали два бизнесмена и председатель благотворительного фонда

Почетные звания присвоены (слева направо) Вячеславу Скворцову, Сергею Коростелеву и Станиславу Абдрафикову. Фото: op74.ru, zs74.ru

Трое южноуральцев получили звание «Почетный гражданин Челябинской области». Соответствующее постановление на днях подписал губернатор Алексей Текслер.

Так, за вклад в развитие гражданского общества и плодотворную благотворительную деятельность звание присвоили председателю областного отделения благотворительного фонда «Российский детский фонд» Вячеславу Скворцову.

За вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение его авторитета в стране награду вручат президенту ООО «Группа «Магнезит» Сергею Коростелеву и председателю совета директоров Южноуральского завода «Кристалл» Станиславу Абдрафикову.

Напомним, региональная награда учреждена в 2003 году губернатором Петром Суминым. Звание «Почетный гражданин Челябинской области» присваивается за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона и повышение его авторитета в РФ.

Среди тех, кто был награжден с 2003 года, — бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин, генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников, заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион Олимпийских игр Лидия Скобликова, музыкант Олег Митяев и другие известные южноуральцы.

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