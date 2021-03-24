Все вместе: в школах Челябинской области появится пять инклюзивных классов

В школах Челябинской области откроется пять инклюзивных классов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области при поддержке гранта губернатора прошла Неделя инклюзивного образования. Большой проект подготовила общественная организация «Открытое сердце».

Инклюзивное образование ребенку с ограниченными возможностями открывает дверь в большой мир. Он не заперт в четырех стенах, он не ограничен в общении со сверстниками. Он учится в обычной школе и развивается динамичнее — физически, интеллектуально.

И ученики обычной школы учатся: милосердию, вниманию, такту, терпению.

В Челябинске ресурсные классы открыты в школе N 109. Сейчас регион разрабатывает «дорожную карту» по внедрению инклюзии в течение ближайших трех лет.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт поручила региональному минобру подготовить документ о внедрении нового формата обучения.

Главным итогом Недели инклюзивного образование стало решение об открытии в следующем учебном году на Южном Урале еще пяти инклюзивных классов.

— Мы видим высокий запрос от родителей детей-инвалидов на технологию ресурсных классов. Этот формат меняет не только жизнь семей с детьми-инвалидами. Он развивает у обычных школьников эмоциональный интеллект, — сказала Ирина Гехт.

По мнению президента Центра проблем аутизма Екатерины Мень, в Челябинской области, где власть активно сотрудничает с НКО и поддерживает грантами важные для общества проекты, инклюзия становится системной частью региональной политики.

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