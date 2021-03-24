Рейс из Челябинска в Москву задержали почти на пять часов из-за отказа стойки шасси

Причина технической неисправности устанавливается.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В челябинском аэропорту имени Курчатова сегодня, 24 марта, задержали вылет самолета авиакомпании «Россия». Борт с 76 пассажирами и пятью членами экипажа должен был вылететь в Москву в 12:30. Но у самолета отказала стойка шасси.
— Причина возникшей технической неисправности воздушного судна устанавливается,— сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Сотрудники ведомства следят за оказанием услуг пассажирам. Кроме того, идет проверка исполнения требований закона о безопасности полетов.
По данным онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта, самолет должен вылететь в 17:30.
Скриншот: cekport.ru
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