«Неправильно пиарят»: Челябинская область вновь вошла в рейтинг самых «грязных» городов России

Уральский федеральный округ стал самым «грязным» в России. Такие выводы сделал «Зеленый патруль», опубликовавший Национальный экологический рейтинг, поставив ХМАО, Свердловскую и Челябинскую области на нижние строчки рейтинга. Южный Урал разместился на 82 месте, поскольку в Челябинске расположено большое количество промышленных объектов.

Южноуральский политик Виталий Прохоров считает, что часто такие позиции в рейтингах говорят не столько об экологической обстановке на Южном Урале, сколько о недостаточном продвижении в медиа природных красот региона и работе над экологическими проблемами.

— У нас говорят «Челябинск», а подразумевают всю область. Несмотря на чистейшие озера и прекрасные, девственные леса, регион не вылезает со дна экологических рейтингов, подпитываемые конкурирующими «соседями», которым выгодно, чтобы инвесторы шли исключительно к ним. У нас есть источники загрязнения в виде промышленных заводов. Но расположены они сегментировано, а масштабы загрязнения сильно преувеличены СМИ для «красивого заголовка».

Здесь я вижу исключительно недоработку по освещению экологических преимуществ Южного Урала. Это бьет по туристической и инвестиционной привлекательности, накладывая стереотип о грязном и даже опасном регионе. За период коронавируса производственные мощности сократились вместе с выбросами, поэтому о каком ухудшении экологической обстановки можно говорить, — комментируетВиталий Прохоров, депутат Кыштымского городского округа от партии «Родина», региональный эксперт по экологии и ресайклингу.

Напомним, что с 2019 года Челябинская область занимает последние места экологического рейтинга российских регионов по версии общественной организации «Зеленый патруль».