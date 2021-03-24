Райффайзенбанк выдает кредиты до двух млн рублей без подтверждения занятости

Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. можно без предоставления копии трудовой книжки.
— Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов, — рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.
Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на сайте.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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