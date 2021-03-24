Обращений стало больше на треть: о чем пишут южноуральцы омбудсмену

Губернатор Алексей Текслер и уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко обсудили итоги работы аппарата омбудсмена в прошлом году. Фото: gubernaror74.ru

В среду, 24 марта, глава Челябинской области провел рабочую встречу с омбудсменом Юлией Сударенко. Уполномоченный по правам человека рассказала о работе в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор похвалил омбудсмена за активную позицию. В 2020 г Сударенко лично проводила приемы в городах и районах. Алексей Текслер подчеркнул, что только в личном общении и должны решаться важные для людей вопросы.

В «коронавирусный год» число обращений по теме социальной защиты выросло на треть. Сударенко пояснила, что в пандемию выросло число мер господдержки — многодетных семей, безработных и другие категорий. Люди просили разъяснений.

На втором месте — тема гарантий прав человека. Обращений по этому вопросу было меньше на 15 %.

На 28 % меньше жалоб поступило по теме долгов по банковским кредитам. На 85 % меньше писем пришло от обманутых дольщиков.

— Рад слышать, я лично участвую в решении проблемы обманутых дольщиков. Много сложностей удалось решить, в регионе достраивается более 20 домов. Средства на их возведение мы выделяем вместе с фондом ДОМ.РФ, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор и уполномоченный обсудили важный вопрос выделения жилья детям-сиротам; расселения ветхо-аварийного жилья; социализации бывших осужденных после освобождения.

Кроме того, при омбудсмене в Челябинской области появится экспертный совет по делам инвалидов.

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