На Северо-Западе Челябинска ограничат движение транспорта из-за строительных работ

Водителей попросили заранее учитывать движение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Челябинска предупредила горожан о проведении работ по строительству сети ливневой канализации возле дома №141 на Комсомольском проспекте. В связи с этим на улице Татищева с 24 марта будут введены ограничения на движение транспорта.

— Ограничение продлится до 3 июня. Работы ведет ООО «Легион. Строительство», — сообщили в администрации города.

В мэрии попросили автомобилистов заранее планировать маршрут поездки и учитывать введенные ограничения.

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