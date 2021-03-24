Монтаж наружного освещения в Челябинске обернулся уголовным делом из-за взятки в 400 тыс. рублей

Следствие полагает, что подозреваемый на протяжении года получал взятки от коммерсантов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного энергетика муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (МБУ «ЭВИС). Должностное лицо подозревается в получении взяток в крупном размере сразу от трех предпринимателей.

— По версии следствия, главный энергетик муниципального учреждения в период 2020 – начала 2021 года получил взятки на сумму более 400 тысяч рублей от коммерсантов за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения Челябинска, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Фигурантами уголовного дела стали и сами предприниматели. Они подозреваются в даче взятки (п. «а,б» ч.4 ст.291 УК РФ).

Преступление было выявлено сотрудниками регионального полицейского главка. Также они ведут оперативную работу по этому уголовному делу.

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