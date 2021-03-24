В Челябинске снова позеленела вода в реке Миасс

Фото: vk.com / «Типичный Челябинск»

На воду зеленного цвета обратили внимание жители Металлургического района и те, кто живут в районе Мелькомбината. Этим необычным явлением они начали делиться в городских пабликах во «Вконтакте».

— Жесть, ребята, решил с утра борщец приготовить, а он не красным, а зеленым чуть не получился, — пошутил челябинец Михаил в соцсетях.

Напомним, 22 и 23 марта в водопроводную систему Челябинска запустили зеленый краситель «Уранин» для выявления неполадок и протечек в трубах. Вещество это безвредное. Однако в «УСТЭК-Челябинск» попросили горожан обращаться к ним в случаях, если из их кранов потекла вода необычного оттенка.

Кстати, в последний раз вода в реке Миасс зеленела в июле прошлого года. Как объяснили тогда экологи, причиной такого явления стали водоросли, которые начинают цвести в середине лета.

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