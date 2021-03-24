Челябинск попал в топ-15 городов, чьи жители проявляют интерес к психотерапии из-за депрессии

Пейзажи Челябинска в отсутствие солнца подходят для съемок антиутопического фильма
Фото: Андрей АБРАМОВ
В преддверии Международного дня борьбы с депрессией аналитики сервиса «Яндекс.Кью» решили узнать, какими вопросами о психотерапии интересуются россияне. На основе проводимого исследования эксперты составили рейтинг городов, чьи жители больше всего беспокоятся о своем ментальном здоровье. В этот список попал также Челябинск.
Итак, рейтинг городов, чьи жители больше всего проявляют интерес к психотерапии расположился следующим образом:
1. Санкт-Петербург;
2. Москва;
3. Воронеж;
4. Казань;
5. Нижний Новгород;
6. Красноярск;
7. Новосибирск;
8. Волгоград;
9. Пермь;
10. Ростов-на-Дону;
10. Омск;
12. Самара;
13. Екатеринбург;
14. Уфа;
15. Челябинск.
Больше всего россиян волнуют вопросы о том, как выявить депрессию и самое главное — как с ней бороться. Помимо всего прочего, психологов спрашивают, как снять стресс при помощи йоги или медитации. В целом, за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Отчасти это объясняется тем, что люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью.
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