Челябинск попал в топ-15 городов, чьи жители проявляют интерес к психотерапии из-за депрессии

Пейзажи Челябинска в отсутствие солнца подходят для съемок антиутопического фильма Фото: Андрей АБРАМОВ

В преддверии Международного дня борьбы с депрессией аналитики сервиса «Яндекс.Кью» решили узнать, какими вопросами о психотерапии интересуются россияне. На основе проводимого исследования эксперты составили рейтинг городов, чьи жители больше всего беспокоятся о своем ментальном здоровье. В этот список попал также Челябинск.

Итак, рейтинг городов, чьи жители больше всего проявляют интерес к психотерапии расположился следующим образом:

1. Санкт-Петербург;

2. Москва;

3. Воронеж;

4. Казань;

5. Нижний Новгород;

6. Красноярск;

7. Новосибирск;

8. Волгоград;

9. Пермь;

10. Ростов-на-Дону;

10. Омск;

12. Самара;

13. Екатеринбург;

14. Уфа;

15. Челябинск.

Больше всего россиян волнуют вопросы о том, как выявить депрессию и самое главное — как с ней бороться. Помимо всего прочего, психологов спрашивают, как снять стресс при помощи йоги или медитации. В целом, за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Отчасти это объясняется тем, что люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью.

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