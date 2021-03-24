Челябинка взыскала с больницы деньги за оставленную во время операции салфетку в теле

Женщине пришлось пройти дополнительную операцию по удалению инородного тела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советский районный суд Челябинска решил удовлетворить требования женщины, у которой после операции в легком осталась марлевая салфетка. Сумму в 400 тысяч рублей взыскали с медицинского учреждения, где проводилось хирургическое вмешательство — ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».

Операция, о которой идет речь, проходила в 2007 году в отделении торакальной хирургии. На суде женщина рассказала, что врач-хирург допустил халатность и оставил в ее левом легком марлевую салфетку. Затем пациентка была вынуждена пройти повторную операцию по удалению инородного тела в 2018 году.

Однако сторона защиты утверждала обратное. Операцию, по их словам, выполнял высококвалифицированный врач-хирург, а в ходе проведенного рентген-контроля никаких признаков инородного тела не было выявлено.

В итоге пришлось назначать судебную экспертизу для выяснения обстоятельств.

— По результатам судебной экспертизы было установлено, что в ходе проведения первичной операции был допущен дефект. Инородным телом, обнаруженном в оперируемом органе истицы – являлась марлевая салфетка, — сообщили в пресс-службе суда.

Изначально челябинка в качестве моральной компенсации требовала от больницы сумму в полтора миллиона рублей. Но суд принял решение взыскать только 400 тыс. рублей.

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