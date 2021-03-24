Виновных в убийстве бездомного в Челябинской области отправили в колонию спустя 15 лет

Один из осужденных получил 17 лет наказания в виде колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двух жителей Еманжелинска 32 и 35 лет. Они были признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц, из хулиганских побуждений (п.п. «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ). Причем само это преступление произошло 15 лет назад.

Убийство произошло в октябре 2005 года в одном из дворов Еманжелинска. Двое парней 16 и 19 лет расписали спиртное, а к ним с просьбой поделиться алкоголем обратился бездомный. Ребятам это не понравилось, и они избили его до смерти.

Раскрыть преступление удалось лишь в 2019 году после того, как очевидец происшествия дал показания. В итоге виновников задержали сотрудники правоохранительных органов.

— Одному из подсудимых с учетом рецидива назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — Второму подсудимому назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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