В ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной под Челябинском пострадала женщина

На месте аварии образовалась пробка. Фото: vk.com / «ЧП | ДТП Челябинск»

Авария произошла сегодня вечером, 24 марта, в Сосновском районе на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга. Столкнулись рейсовый автобус и снегоуборочная машина. В результате этого образовалась пробка.

— По предварительным данным, водитель грейдера не убедился в безопасности разворота и осуществил столкновение с автобусом, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В рейсовом автобусе находились 24 пассажира, среди них травму получила 68-летняя женщина. Ей было назначено амбулаторное лечение

Фото: vk.com / «ЧП | ДТП Челябинск»

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