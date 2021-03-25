Челябинского перевозчика оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения в работе маршруток и водителей-нелегалов

Часть водителей работали без трудового договора Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Курчатовского района Челябинска проверила соблюдение закона в сфере пассажирских перевозок. Один из перевозчиков, обслуживающий маршруты № 39 и № 53, эту проверку не прошел, поскольку в его автобусах нашлись нарушения.

Как оказалось, в некоторых машинах не было огнетушителей и знаков аварийной остановки, а часть микроавтобусов и вовсе была переделана без соответствующих разрешений. Еще одно замечание — водители, работающие без трудового договора и медицинского осмотра, который необходим перед каждым выходом на маршрут.

— По итогам проверки прокуратурой района в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией», в адрес руководителя юридического лица внесено представление, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате перевозчика оштрафовали на 100 тыс. рублей, найденные нарушения устранены.

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