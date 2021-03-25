ЦКС призывает все службы к ответственному подходу при проведении субботников

В марте в регионе стартуют весенние субботники. Службы, ответственные за уборку городов и районов, начинают наводить порядок на подведомственных территориях. Традиционно в этот период на контейнерных площадках скапливаются обрезь веток и спилы деревьев, вывоз которых не входит в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО. Опыт прошлых лет показывает, что подобные отходы могут неделями лежать на контейнерных площадках, что вызывает справедливое негодование со стороны жителей Южного Урала.

Чтобы не допустить захламления территорий, Центр коммунального сервиса призывает ответственные за субботники и за территории службы вовремя вывозить отходы, которые образуются после подрезки растений. Региональный оператор готов оказать содействие в этой работе. Условия сотрудничества могут быть достаточно гибкими. Обрезь веток и спилы деревьев можно привезти на специально подготовленные для этого площадки самостоятельно, либо заключить договор об их транспортировке с ЦКС. Региональный оператор также готов оказать услуги по измельчению древесных и кустарниковых отходов, а также готов передать их на утилизацию и размещение на полигонах в соответствии с требованиями законодательства России.

Подробную информацию о сотрудничестве ответственные за субботники организации и службы могут уточнить в колл-центре ЦКС по телефону: (351) 200-33-83.

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