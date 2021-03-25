Комик из Магнитогорска появится в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ

Фото: телеканал ТНТ
Данил Повираев из Магнитогорска принял участие в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Эфир с его выступлением выйдет уже завтра в 22:00. Ранее молодой юморист участвовал в «Открытом микрофоне», однако победить там ему не удалось. На этот раз выступление Данила оценят Антон Шастун, Марина Кравец и Юлия Ахмедова. В случае успеха, он продолжит бороться за главный приз сезона — 5 млн рублей.
Свою юмористическую карьеру магнитогорец начинал с местной команды КВН, а затем увлекся жанром стенд-ап, не раз выступая на мероприятиях.
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