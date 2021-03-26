Сотрудники регионального министерства социальных отношений накрутили километры в поддержку детей с ДЦП

По инициативе Министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной сотрудники ведомства приняли участие в благотворительном онлайн-веломарафоне «Едем вместе!»

Для них в фитнес-клубе «Норма» прошел специальный заезд на велотренажерах. Сплоченный и позитивный коллектив министерства накрутил более 120 километров!

Все участники заезда получили на память волшебно-полезную звездочку и звание «Начинающий волшебник». Кроме того для всех желающих тренеры фитнес-клуба провели экскурсию.

Напомним, в благотворительном онлайн-веломарафоне «Едем вместе» принять участие может каждый.

Как это сделать?

Выбирайте дистанцию и регистрируйтесь на сайте акции «Едем вместе» (едем-вместе.рф).

Преодолевайте выбранную дистанцию. Сфотографируйте свой результат на мониторе велотренажера и размещайте фото с хэштегом #едемвместе2021 у себя на страницах в соцсетях.

Отмечайте своих друзей и передавайте марафон.

По итогам все накрученные километры превратятся в деньги. Один накрученный километр равен одному рублю.

На них партнеры и спонсоры проекта приобретут и вручат детям с ДЦП, подопечным фонда «Настоящий волшебник» специальные тренажеры для реабилитации.

Редакция «Комсомольской правды» говорит огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в доброе дело. Это очень здорово, что, несмотря на напряженный рабочий ритм люди, не забывают о простых правилах жизни: быть добрее и помогать тем, кто в этом нуждается!

А между тем, наш банк суммарного километража пополняется с каждым днем, и уже совсем скоро мы вручим первый в этом году тренажер нашим детям.

Помогать легко! Крути добро вместе с «Комсомолкой»!