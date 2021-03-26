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Происшествия26 марта 2021 15:48

В Челябинске осудили банду налетчиков, грабивших ломбарды по всей России

Общий ущерб от их преступной деятельности оценили на сумму свыше 22,7 млн рублей
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Всего злоумышленники ограбили девять ювелирных магазинов и ломбардов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский областной суд вынес приговор трем мужчинам, которые грабили ломбарды и ювелирные магазины по всей России. Они занимались преступной деятельностью на протяжении двух лет, сообщили в пресс-службе ЧОС.

Как установили в суде, 58-летний мужчина в 2013 году создал банду и пригласил в нее сына и троих его друзей. Вместе они совершили девять разбойных нападений, в ходе которых ограбили ювелирные магазины и ломбарды в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске, Кургане, в Магнитогорске и в Челябинске. Всего злоумышленники смогли похитить 4566 ювелирных изделий. Их общая сумма составила свыше 22,7 млн рублей.

— К каждому из ограблений участники банды тщательно готовились: устанавливали наблюдение за местом предполагаемых преступлений и собирали информацию о режиме работы магазинов и их сотруднков, о внутренней обстановке помещений, расположении наиболее ценных украшений, наличии или отсутствии на объектах охраны, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Наталья Прохорова. — В момент налета, не желая быть опознанными, злоумышленники надевали на голову кепки, маски, в том числе медицинские, одежду с высоким воротом и перчатки.

Деятельность преступной группировки удалось пресечь после того, как их задержали полицейские в октябре 2015 года.

Лидера банды приговорили к 15 годам колонии общего режима и к штрафу в размере полумиллиона рублей. Двум другим участникам преступной группировки назначили наказание в виде 14, 5 лет и 15 лет лишения свободы, со штрафом в 400 и 450 тыс. рублей соответственно. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Сумму размером свыше 11,3 млн рублей виновные должны будут выплатить ювелирным магазинам и ломбардам, которые они ограбили.

Что касается других участников банды, то они были осуждены еще в 2019 году, поскольку заключили досудебное соглашение. Обоих приговорили к 10 годам лишения свободы.

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