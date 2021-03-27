В Турции намучились, теперь тренируемся на родине: ФК «Челябинск» готовится к старту чемпиона России

"Челябинск" будет проводить домашние игры на стадионе "Центральный". Фото: Алексей МИКУШИН

Накануне старта очередного этапа чемпионата страны в Профессиональной футбольной лиге «горожане» провели открытую тренировку. Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников отметил, что более 80 процентов состава клуба — это воспитанники южноуральского футбола, из приглашенных только несколько игроков.

— Провели тренировочные сборы в Сочи, здесь в Челябинске, сыграли ряд контрольных матчей. Все, как обычно. Нагрузки серьезные и к старту подойдем во всеоружии. Главное, все здоровы, — подчеркнул Михаил Сальников.

Напомним, в прошлом сезоне ФК «Челябинск» завоевал серебряные медали, лишь немного не дотянув до «золота». После 15 туров очередного турнира «горожане» занимают, уступая семь очков лидеру.

Уже 4 апреля «Челябинск» начнет игры заключительного этапа чемпионата страны. В гостях «горожане» сыграют в Набережных Челнах с «КамАЗом», а 9-го у себя дома на стадионе «Центральный» с «Зенитом-Ижевск» (начало в 17.30).

Ровно год назад в конце марта с челябинскими футболистами произошла «ковидная» история. 22 марта команда вынуждена была прервать тренировочный сбор в Турции и срочно вылететь в России, поскольку у нас в стране уже начали вводиться жесткие ограничения по въезду и выезду граждан. После прилета из Турции команда «села» на двухнедельный карантин, а после игроки, как и вся страна, перешли в режим самоизоляции и тренировались только в домашних условиях.

— В этот раз мы не рискнули лететь на сборы в ту же Турцию, прошлого года хватило. Тренировались у нас в Сочи. Так спокойнее и надежнее, — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов. — И в этом году Российский футбольный союз до конца спортивность сезона — до середины июня оставил в силе все ковидные ограничения. Мы продолжаем работать по санитарному регламенту. При организации домашних матчей, как и прежде, будем учитывать ограничения и рекомендации местного Роспотребнадзора и соблюдаем санитарный регламент РФС. Это чистая зона, ограниченный доступ в подтрибунные помещения, ПЦР-тесты для всех представителей клуба. Все и игроки и тренеры уже привыкли к такому режиму работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru