В Челябинске на борьбу со снежными кучами вывели 200 единиц техники

Снега в городе еще полно. Фото: администрация Челябинска

Сегодня, 27 марта, в Челябинске выведут более 200 единиц техники для уборки снега. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Спецтехнике будут помогать 291 дорожный рабочий, им предстоит очищать тротуары и примыкающую к ним часть дорог, по которым уже льются реки от таяния грязного снега.

За ночь с 26 на 27 марта в уборке было задействовано 167 единиц техники. На снегосвалку вывезли 3311 тонн снега. Опасные участки посыпали противоголедной смесью.

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