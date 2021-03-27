За сутки ковид подтвердили у 135 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки заболевших коронавирусом стало на 135 человек больше. Школьников среди них нет.

Как сообщили в минздраве региона, по данным на 27 марта скончались семь человек. У четверых был только коронавирус, а у троих еще другие тяжелые заболевания.

Всего за сутки из больниц выписали 161 пациента. На сегодняшний день с вирусом борются 4018 человек. С начала пандемии диагноз был поставлен 56 116 южноуральцам.

По прежнему работают горячие линии:

8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

Если вы полагаете, что заболели коронавирусом, то можно сдать тест методом ПЦР. Анализы берут 27 и 28 марта в ТРК. Адреса и список смотрите по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru