В Челябинской области бешеный джип снес на парковке шесть машин

Под раздачу попали автомобили разного класса — от «Запорожца», ВАЗа до BMW. Фото: скрин с видео группы Черное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске Челябинской области водитель на Land Rover Discovery разнес парковку возле «Ашана». По словам очевидцев, на скорости он врезался в другие автомобили и не мог остановиться. Жители записали на видео последствия инцидента.

— На джипе разнес все машины, летел по парковке и сносил все машины на своем пути. Слава богу, людей не сбил!!! — рассказали свидетели происшествия.

В ГУ МВД Челябинской области подтвердили факт происшествия. Пострадали шесть автомобилей разного класса — от «Запорожца», ВАЗа до BMW. Нарушителем оказался 34-летний мужчина.

— Он не справился с управлением и наехал на другие машины. Скрыться не пытался, сейчас на него составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования, отсутствие страховки и управление транспортом без прохождения техосмотра, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Поскольку мужчина отказался сразу сдать анализ, остается не ясным, был он в это время пьян, под воздействием запрещенных веществ или машина была неисправной.

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