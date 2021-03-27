В Челябинске на Парад Победы выведут легендарные танки и современную технику

В прошлом году пандемия помешала провести Парад Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 9 Мая пройдет Парад Победы. Власти уже рассказали о том, какая техника выйдет на площадь Революции. В проходе примут участие 23 единицы.

К участию пригласили более 1700 военнослужащих, сотрудников полиции, ветеранов боевых действий и кадетов. Но самое главное — захватывающие зрелище. В колонне проедут три единиц бронетанковой техники времен Великой Отечественной войны — это легендарный танк Т-34, ИС-3 и САО-152, а также подвижной пост технического наблюдения «Зверобой», военные вездеходы, бронированные машины «Урал», УАЗ «Хантер» и «Патриот», пушка «Рапира» и гаубица. В небе пролетят три учебно-тренировочных самолета ДОСААФ, а также Су-34 и два вертолета Ми-8.

Рассмотреть внимательно военную технику можно будет на выставке, организованной рядом с площадью Революции. По словам организаторов, гостям покажут около 30 единиц.

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