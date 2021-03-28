Житель Челябинской области продает кабину бомбардировщика Ту-16

Мужчина предлагает использовать кабину для дизайна кафе или стоянки. Фото: Авито

Житель Снежинска Андрей выставил на продажу четырехтонную кабину бомбардировщика Ту-16. За нее он просит 250 тысяч рублей, либо готов рассмотреть обмен на снегоход, квадроцикл или стройматериалы.

Фото: Авито

По словам продавца, кабина служила экспонатом для авиакружка при Дворце пионеров. Но когда кружок закрылся, за ней перестали ухаживать, и она быстро пришла в негодность. Мэрия решила демонтировать экспонат, этим как раз и занимался Андрей. В счет оплаты за работу часть самолета и отдали ему. Продавец уверяет, что у него есть все соответствующие документы.

В объявлении есть историческое фото кабины. Фото: Авито

Использовать кабину мужчина предлагает креативно.

— Хороший вариант для дизайна придорожного комплекса (отель , стоянка , кафе), — пишет он в объявлении.

По словам продавца Андрея, кабина служила экспонатом для авиакружка при Дворце пионеров. Фото: Авито

Объявление висит на «Авито» с начала марта. Судя по тому, что у него более 120 тысяч просмотров, интерес к товару есть. Но пока он так и не нашел своего хозяина.

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