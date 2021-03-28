Роспотребнадзор о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области: ситуация неблагополучная

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры профилактики.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Коронавирус медленными темпами отступает, но с приходом тепла начало расти число простудных заболеваний. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области оценивает ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом как неблагополучную.
— По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и риновирусов, — сообщили в ведомстве.
Сколько южноуральцев болеют ОРВИ и гриппом в Роспотребнадзоре не уточняют.
В управлении напоминают, чтобы не заболеть нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, при первых симптомах обращаться ко врачу и вести здоровый образ жизни.
Напомним, в Челябинской области на 28 марта зарегистрировано 56 250 случаев коронавируса (134 новых). Свежую статистику можно посмотреть здесь.
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