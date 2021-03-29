На трассе Челябинской области 28-летний магнитогорец погиб в ДТП

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла накануне, 28 марта, в районе поселка Нагайбакский Челябинской области. По данным ГИБДД, Около 17:29 часов 57-летний мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21102, и при выезде со второстепенной дороги не пропустил Skora Rapid, которая ехала по главной. Машины столкнулись, а после удара иномарку отбросило в стоящий грузовик Scania.
— В результате ДТП пассажир автомобиля Skoda, 28-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия, водители двух автомобилей получили травмы и были госпитализированы, — уточнили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Известно, что в автомобиле Skoda ехали магнитогорцы, а за рулем отечественной легковушки сидел житель Оренбургской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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