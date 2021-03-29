«Челбаскет» одержал победу в первом матче плей-офф баскетбольной Суперлиги-2

"Челбаскет" проведет ответный матч 30 марта в Барнауле. Фото БК "Челбаскет".

В турнире Суперлиги-2 начались «жаркие» деньки – команды играют в матчах на вылет. Первым соперником «Челбаскета» стал БК «Барнаул» - один из лидеров чемпионата. Поединок завершился победой челябинцев над барнаульцами со счетом 80:75. Победа по словам главного тренера «Челбаскета» Евгения Сорокина получилась тяжелой, волевой и очень красивой. В рамках четвертей очки распределились следующим образом: 23:22; 14:23; 16:15; 27:15. Лучшими игроками по результатам личной статистики у «Челбаскета» стали Егор Тиканов, Дмитрий Якунин, Александр Кузнецов, Кирилл Епанов.

— Мы очень довольны этой победой! Эмоции кипели, но мы сделали этот матч во многом благодаря поддержке трибун, которые всю игру гнали нас вперед. Я могу сказать, что дальше будет еще сложней. Даже если бы мы сегодня победили с разницей в 30 очков, все равно было бы очень сложно, все равно вопрос о победителе этой серии оставался бы открытым. Мы готовимся и настраиваемся на самый тяжелый матч в этом сезоне — на ответный матч в Барнауле, — прокомментировал итог поединка Евгений Сорокин.

Евгений Горев, главный тренер БК «Барнаул» акцентировал внимание барнаульских болельщиков на том, что ничего страшного не произошло, что все поправимо, и дал слово взять реванш в Барнауле при поддержке домашних трибун.

К началу второго матча ¼ финала Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-2 у «Победной стаи» в багаже из Челябинска перевес в пять очков, которые нельзя считать реальным преимуществом. Выход в ½ финала плей-офф решится 30 марта в Барнауле. В следующий раунд выходит команда, которая наберет больше очков по результатам двух игр.

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