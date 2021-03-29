«САМОЦВЕТЫ» разыграли три миллиона рублей

28 марта в ТРК «Алмаз» было многолюдно и весело! В 13.00 стартовал грандиозный финальный розыгрыш полутора миллионов рублей. На глазах гостей в ТРК и зрителей онлайн-трансляции из огромного лототрона один за одним вынимали выигрышные купоны. Причем, поучаствовать в процессе мог любой желающий. Таким образом каждый смог лично убедится в честности и прозрачности розыгрыша.

В итоге в последнее воскресение марта полтора миллиона разделили между собой 145 человек.

Напомним, акция «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 000 000 рублей» стартовала в ноябре 2020 года. Победителями девяти промежуточных этапов стали 140 человек. Они разделили между собой 1 500 000 рублей. Размеры выигрышей колебались от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Самый крупный выигрыш составил 69 тысяч рублей.

Не улыбнулась удача ни в одном из этапов акции? Не спешите выбрасывать свой купон! До 15 апреля он даст право воспользоваться дополнительной скидкой 10 процентов (подробности расскажут консультанты в салонах). Таким образом, в акции «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 миллиона рублей» нет проигравших! Победил каждый!

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