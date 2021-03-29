Прокуратура Челябинска отказалась принимать новые правила сноса ларьков

Незаконные ларьки с улиц Челябинска никуда не делись Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура отказалась принимать новые правила сноса ларьков в Челябинске. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации города рассказала вице-мэр по правовым вопросам Надежда Рыльская. По ее словам, новые правила подразумевают, что сносить ларек сможет не только мэрия, но и жители домов или другие владельцы земли, на которой расположен незаконный объект. Пока убирать незаконные ларьки имеет право лишь МКУ «Городская среда».

— Если до 16:00 мы не получим положительное заключение прокуратуры города, в дальнейшем вопрос принятия нового порядка будет обсуждаться с депутатами, — заявила Надежда Рыльская.

Прокуратура просила администрацию города подготовить новые правила сноса торговых павильонов в январе, но вопрос затянулся аж до конца марта.

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