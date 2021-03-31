25 больниц Челябинска передали в собственность области

До недавнего времени за одни больницы отвечал минздрав, за другие горздрав Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 муниципальных медучреждений Челябинска перейдут муниципальной собственности в областную. Такое решение было приняли накануне депутаты городской думы.

— Это связано с прекращением срока исполнения полномочий, переданных Челябинской областью органам местного самоуправления по организации оказания медицинской помощи, — пояснили в пресс-службе Гордумы.

Уже проведена инвентаризация имущественных комплексов. Вместе с больницами полномочия по осуществлению медпомощи жителями областного центра переходят в ведение правительства региона.

Напомним, до 31 июля в Челябинске завершится процесс ликвидации управления здравоохранения города. Ранее министр здравоохранения Юрий Семенов отмечал, что перемены помогут создать единую систему управления. Ожидается, что это позволит организовать более рациональную маршрутизацию пациентов, а также повысить доступность специализированной медпомощи.

Что изменится после ликвидации челябинского горздрава, и где будет работать его руководитель Наталья Горлова, — поговорили с первым вице-губернатором Ириной Гехт.

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