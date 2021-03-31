Сбер заключил первое на Урале соглашение с застройщиком для работы по схеме trade-in

Сбербанк заключил первое на Урале соглашение с застройщиком для работы по схеме trade-in. Теперь у жителей Южного Урала появилась возможность продать старую недвижимость на платформе Сбербанка «ДомКлик» и взамен выгодно купить новую квартиру от строительной компании «Легион».

Программа trade-in в системе «ДомКлик» подразумевает простую продажу квартиры за пять шагов: заявка на участие, оценка объекта, согласование цены, сделка и перевод денежных средств.

Клиент отправляет заявку с анкетой по имеющейся недвижимости в «ДомКлик». Заявку можно подать у партнера «ДомКлик» или при заполнении формы подбора нового объекта недвижимости в рамках одобренного ипотечного кредита. После оценки, которая проводится в том числе при выезде специалистов сервиса, «ДомКлик» предлагает максимально возможную цену старого объекта — с учетом состояния и ремонта. При положительном решении стороны заключают договор купли-продажи, и «ДомКлик» перечисляет денежные средства на счет клиента. Клиент использует полученную сумму по своему усмотрению: он может потратить все средства или их часть на покупку новой недвижимости. При этом клиенты экономят время на показах и на торге, а застройщик предоставляет выгодные условия на покупку нового жилья.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Строительная компания «Легион» — один из лидеров рынка в Челябинской области. Мы давно сотрудничаем по разным направлениям, компания инновационная и всегда готова использовать новые банковские программы и продукты от Сбера. Поэтому неудивительно, что именно с СК «Легион» мы начали работать по схеме trade-in. У жителей Челябинской области появился отличный шанс купить качественное жилье на выгодных условиях.

Наталья Кузьминых, коммерческий директор СК «Легион»:

— Мы искренне рады стать первой строительной компанией на Урале, которая совместно с нашим партнером ПАО Сбербанк предложит клиентам уникальную программу trade-in. Это дополнительный шаг к цифровизации и развитию рынка недвижимости.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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