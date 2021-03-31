Военная прокуратура привлекла к ответственности виновных за ожоги глаз челябинского курсанта

Солдат-срочник Никита Стороженко чуть не лишился зрения. Фото: из архива героя публикации

Военная прокуратура Челябинского гарнизона привлекла к ответственности должностных лиц, допустивших происшествие, при котором солдат-срочник Никита Стороженко получил ожоги глаз во время транспортировки огнетушителей. Проведенные надзорным ведомством проверки показали, что были допущены нарушения в сфере безопасности солдат.

— Воинскими должностными лицами не обеспечены надлежащим образом безопасные условия военной службы. В связи с этим приняты меры прокурорского реагирования, по которым командованием виновные лица привлечены к ответственности, обеспечена выплата пострадавшему страховой суммы, — сообщили в военной прокуратуре.

По словам матери пострадавшего солдата, левый глаз ее сына видит на расстоянии пяти метров, дальше — все расплывается. Отметим, что сейчас молодой человек перевелся в другую военную часть.

ЧП произошло в декабре 2020 года в воинской части, расположенной в ЧВВАКУШе. 20-летний солдат-срочник Никита Стороженко получил ожоги глаз, когда вместе с сослуживцами разгружал 100-килограммовые огнетушители для самолетов. В какой-то момент один из баллонов разгерметизировался, молодого человека залило пеной с ног до головы.

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